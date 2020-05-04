Эксперт рассказал, как обезопасить себя от телефонных мошенников

Источник материала: ОНТ

В период пандемии участились случаи телефонных мошенничеств. Как не стать жертвой злоумышленников, рассказал агентству РИА Новости эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Дмитрий Янин.

Если по телефону вас просят назвать номера карт, коды или ввести их на непроверенных сайтах, вероятнее всего, с вами разговаривают мошенники. Лучше всего в такой ситуации будет положить трубку и связаться с банком по официальному номеру телефона.

Эксперт предупреждает, что наиболее уязвимые слои населения для таких мошенничеств – это взрослое поколение, наши родители. Чтобы их защитить, можно установить лимиты по операциям по карте.

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