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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от телефонных мошенников
Источник материала: ОНТ
В период пандемии участились случаи телефонных мошенничеств. Как не стать жертвой злоумышленников, рассказал
Если по телефону вас просят назвать номера карт, коды или ввести их на непроверенных сайтах, вероятнее всего, с вами разговаривают мошенники. Лучше всего в такой ситуации будет положить трубку и связаться с банком по официальному номеру телефона.
Эксперт предупреждает, что наиболее уязвимые слои населения для таких мошенничеств – это взрослое поколение, наши родители. Чтобы их защитить, можно установить лимиты по операциям по карте.
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В период пандемии участились случаи телефонных мошенничеств. Как не стать жертвой злоумышленников, рассказал агентству РИА Новости эксперт проекта Минфина...
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