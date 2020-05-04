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На самых узнаваемых туристических высотках всего мира засияли слова благодарности врачам

04.05.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На самых узнаваемых туристических высотках всего мира засияли слова благодарности врачам

Каждый день слова благодарности звучат в адрес медиков. И теперь «спасибо» засияло на весь мир! С наступлением ночи на фасадах самых узнаваемых туристических высоток на разных языках зажглись надписи «Спасибо героям, спасибо врачам». 

На светодиодных экранах Останкинской телебашни в Москве появилось изображение бьющегося сердца. В благодарность медикам засияла и парижская Эйфелева башня. Поддержали необычный флешмоб также в Нью-Йорке, Объединенных арабских Эмиратах, Канаде и Китае. 

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Каждый день слова благодарности звучат в адрес медиков. И теперь «спасибо» засияло на весь мир! С наступлением ночи на фасадах самых узнаваемых туристических...
 
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