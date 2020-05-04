Помните учителя из Гродно, который давал детям наркотики прямо на уроках? Суд вынес ему приговор

Источник материала: KYKY

В октябре прошлого года мы рассказывали о преподавателе из частной студии робототехники Robox в Гродно, который давал своим ученикам от 14 до 16 лет разные психотропы, в том числе ЛСД. Суд вынес ему приговор.

Речь идет о 38-летнем Андрее Алексейчике, руководителе и единственном учителе популярного в городе кружка робототехники, который посещали около двух сотен детей. Кроме того, что мужчина объяснял ребятам, как моделировать и программировать роботов, вместе с ними он пробовал наркотики. В день, когда преподавателя задержали прямо на рабочем месте, Алексейчик курил с подростком марихуану.

Потерпевшими по делу проходили три человека: двое из них учатся в старших классах гродненской гимназии, еще один – на первом курсе вуза, уточняет Sputnik. По версии следствия, преподаватель в течение года побуждал их к употреблению психотропов.

Андрея Алексейчика признали виновным по всем вменяемым ему фактам. Это: незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств (ч. 3 ст.328 УК), склонение несовершеннолетних употреблять наркотические средства и особо опасные психотропы (ч. 2 ст. 331 УК) и предоставление для этого помещения (ч. 1 ст. 332 УК).

Суд вынес учителю приговор: восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Также обвиняемого обязали выплатить штраф на 250 базовых величин и судебные издержки на 1067,41 рубля. Приговор в законную силу пока не вступил.