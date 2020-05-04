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Два обгоревших трупа обнаружены в доме под Бобруйском
Источник материала: Партизан
В ночь на 4 мая в МЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома в садовом товариществе «Физкультурник» возле д. Слобода Бобруйского района.
По прибытии к месту вызова спасатели обнаружиди горящий дом, кровля и перекрытие уже частично обрушились. Со слов соседей в доме может находиться человек.
Хозяин Г., 1957 г.р., пенсионер, проживал один в г. Бобруйске.
В доме, под обрушившимися строительными конструкциями, были обнаружены два обгоревших трупа, личность которых устанавливается.
Поиск погибших был затруднен высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.
Причина пожара устанавливается,
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В ночь на 4 мая в МЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома в садовом товариществе «Физкультурник» возле д. Слобода Бобруйского района.
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