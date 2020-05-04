Два обгоревших трупа обнаружены в доме под Бобруйском

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружиди горящий дом, кровля и перекрытие уже частично обрушились. Со слов соседей в доме может находиться человек.





Хозяин Г., 1957 г.р., пенсионер, проживал один в г. Бобруйске.





В доме, под обрушившимися строительными конструкциями, были обнаружены два обгоревших трупа, личность которых устанавливается.





Поиск погибших был затруднен высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.



