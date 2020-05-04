ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Два обгоревших трупа обнаружены в доме под Бобруйском

04.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ночь на 4 мая в МЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома в садовом товариществе «Физкультурник» возле д. Слобода Бобруйского района.

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружиди горящий дом, кровля и перекрытие уже частично обрушились. Со слов соседей в доме может находиться человек.

Хозяин Г., 1957 г.р., пенсионер, проживал один в г. Бобруйске. 

В доме, под обрушившимися строительными конструкциями, были обнаружены два обгоревших трупа, личность которых устанавливается. 

Поиск погибших был затруднен высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. 

Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 4 мая в МЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома в садовом товариществе «Физкультурник» возле д. Слобода Бобруйского района.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо учить детей актуальным профессиям». Как в Могилёве прошёл день дронов для школьников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика