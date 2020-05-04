Кредитные каникулы во время коронакризиса: какие банки дают отсрочку и что для этого нужно

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кто просил, и кто обещал облегчение кредитного бремени?



Еще в марте бизнес-союзы передали в Правительство просьбу дать остановившим работу фирмам кредитные каникулы.

У физических лиц организованных инициатив не наблюдалось, но появились проблемы с текущими платежами, и вырос поток обращений в банки с просьбами об отсрочках. В конце марта 2020 года Национальный банк Беларуси предложил коммерческим банкам предоставить гражданам кредитные каникулы по текущим платежам. Как отмечали специалисты, этот шаг не сулил выгоды банковской сфере, но был актом психологической поддержки в объективно трудной ситуации.

Кроме этого, Нацбанк снизил требования к заемщикам при реструктуризации кредитов, теперь это меньше отражается на рейтинге заемщика и шансах на будущие ссуды. В это же время премьер-министр Сергей Румас анонсировал пакет мер по поддержке экономики. Ожидалось, что в него включат и какие-то мероприятия по облегчению кредитных обязательств.

Напомним, что многие государства уже оказывают пострадавшим от кризиса гражданам и организациям поддержку в погашении кредитов. Иногда адресными платежами, иногда через кредитные каникулы и гарантии.

не оправдались . В подписанном 24 апреля Указе №143«О поддержке экономики» нет ни слова о кредитных отношениях, употребляется лишь термин «налоговый кредит», но к банкам это никак не относится. Постановлений о кредитах физических лиц тоже не принято.

Ожидания белорусского бизнеса пока. В подписанном 24 апреля Указе №143Постановлений о кредитах физических лиц тоже не принято.

Сайты ведущих банков страны об отсрочках, реструктуризации или каких-то еще мерах особой поддержки в связи коронакризисом пока не сообщают.

Однако в банковских правилах есть алгоритмы работы с клиентами в трудных ситуациях



И уже известно о конкретных ответах на обращения граждан и бизнеса. Из этих ответов и комментариев банков можно делать некоторые выводы.

Как банки отреагировали на трудности заемщиков?

Абсолютбанк рассматривает заявления на отсрочку кредитных платежей бесплатно в течение 14 дней. Также бесплатно оформляется дополнительное соглашение. Здесь тоже просят документально объяснить финансовые трудности. Максимальная отсрочка 3 месяца, но на все платежи, включая проценты.



Белагропромбанк о специальных мерах в связи с коронакризисом не сообщает. Но и здесь можно просить о кредитных каникулах. Однако возможна отсрочка только на 3 месяца, а к следующему за ними платежу придется добавить все непогашенные суммы.



Беларусбанк общих программ поддержки заемщиков не анонсировал. Однако банк готов рассматривать каждую ситуацию в индивидуальном порядке. Для этого клиенту нужно письменно обратиться в Беларусбанк, сообщить о наличии объективных проблем при погашении кредита и документально обосновать их. Какие документы для этого потребуются, банк не сообщает. Критерии для одобрения или отказа в поддержке, тоже не сообщаются. Но известно, что Беларусбанк может отсрочить обязательные платежи на срок до полугода. Это касается и основной суммы кредита и процентов.



БПС-Сбербанк предоставляет отсрочку по кредитным платежам на 3 месяца, но платеж четвертого месяца становится в 4 раза больше, т.к. включает в себя накопившиеся суммы. Порядок рассмотрения заявок в БПС-Сбербанке обычный.



Приорбанк в определенных ситуациях предоставляет заемщикам льготный период, т.е. отсрочку обязательных платежей. Каждый случай рассматривается отдельно. От клиентов требуют справки о текущем доходе, письменные подтверждения потери работы или вынужденного отпуска.

Банки, которые берут деньги за оформление кредитных каникул

Не все банки готовы бесплатно рассматривать возможность отсрочки. Другая часть взимает вознаграждение за оформление допсоглашения только в случае принятия положительного решения о кредитных каникулах.

Банк БелВЭБ предлагает примерно то же, что и названные выше банки. Документы объясняющие финансовые проблемы: копии больничных, приказов на неоплачиваемый отпуск и т.д. На изменение условий выплаты оформляют дополнительное соглашение, за него нужно заплатить 30 руб. Однако в случае отказа платить не нужно.



Белгазпромбанк рассматривает заявки на изменения кредитных условий в течение 15 дней. Здесь тоже требуют документальные подтверждения проблем. Отсрочка также предоставляется только на основную сумму. Новые условия оформляют допсоглашением к кредитному договору и берут за это 25 руб. Банк сразу сообщает, что тем, кто уже нарушал сроки погашения кредита, отсрочка даваться не будет.



Белинвестбанк , также после индивидуального рассмотрения, может предоставить отсрочку до 3 месяцев на погашение основной суммы потребительского кредита, а по кредиту на недвижимость – до 2 лет. Однако в эти периоды все равно нужно платить проценты, потому настоящих кредитных каникул не получается. Клиенты Белинвестбанка говорят, что для одобрения отсрочки от них требовали документ о восстановлении дохода в будущем. Это в дополнение к документам, подтверждающим падение дохода. Известно также, что Белинвестбанк берет за рассмотрение заявок на отсрочку по кредиту 45 руб. и в случае одобрения, и в случае отказа.



БНБ-Банк рассматривает заявление в индивидуальном порядке и в каждом конкретном случае может быть свое решение. Отсрочка платежей происходит на основании допсоглашения, за которое нужно уплатить 25 руб.



Что еще известно о кредитных каникулах и льготах?

Официальных документов на этот счет нет. Внутренние установки банков не разглашаются. Но судя по уже одобренным заявкам физических лиц и малого бизнеса, можно понять самый распространенный алгоритм:

Кредитные каникулы на 3 месяца, а затем максимально быстрое погашение накопившихся платежей.

Кредитные льготы по примеру западных государств в Беларуси маловероятны сразу по нескольким причинам:

облегчение кредитных обязательств в других государствах большей частью финансируется государством, а наш бюджет 2020 года средств для этого не имеет ;

; в других странах правительства компенсируют потери от объявленного ими же карантина и т.п.; у нас карантин не объявлялся , предприятия и организации массово не закрывались, т.е. этого повода для компенсаций нет;

, предприятия и организации массово не закрывались, т.е. этого повода для компенсаций нет; банки Беларуси не желают банкротства клиентов, но объявить массовые послабления за свой счет не могут , т.к. суммы были бы слишком велики;

, т.к. суммы были бы слишком велики; сохраняется неопределенность курса белорусского рубля, а это очередной риск для всех банков-кредиторов.

Однако жесткая кредитная политика в нашей стране работает только для частных лиц и бизнеса. Целые категории госорганизаций всегда кредитовались на особых условиях и получали государственную поддержку при трудностях с погашением займов.