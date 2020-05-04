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Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья

04.05.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 мая Беларусбанк приостанавливает выдачу кредитов на покупку жилья на общих основаниях. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в контакт-центре банка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

— С 1 мая 2020 года прием новых заявлений на кредиты на общих условиях банка приостановлен, — рассказали в контакт-центре Беларусбанка.

Речь идет о кредитах на покупку жилья. В банке все еще можно взять кредит на строительство (реконструкцию) жилья. Также действует кредитная программа с застройщиками-партнерами на долевое строительство жилья, кредиты на приобретение и строительство жилья по системе стройсбережений, кредит на приорбретение (реконструкцию) жилья с использованием субсидий на погашение, а также кредит на строительство дачи.

На вопрос о том, когда будет возобновлено кредитование на покупку жилья, в контакт-центре ответили, что «на текущий момент такая информация не поступала».

В последнее время многие банки ограничивают или приостанавливают кредитование, в том числе на недвижимость. В частности, выдачу кредитов на жилье приостановил Франсабанк, а в БПС-Сбербанке отказались от партнерских программ с застройщиками.

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Взять кредит на строительство в банке все еще можно.
 
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