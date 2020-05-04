Социальные и трудовые пенсии в Беларуси повышаются

Источник материала: Пинский Вестник

Повышается бюджет

прожиточного мини

мума. Величина до

стигнет 246,78 рубля: БПМ

увеличится на 6,91 рубля,

соразмерно показателю вы

растут различные социаль

ные выплаты. Новый размер

БМП будет действовать до

1 августа.



Повышаются социаль

ные и трудовые пенсии.

Так, например, минималь

ный размер пенсии по возра

сту без учета доплаты в 20%

средней зарплаты составит

61,7 рубля.



Размеры других соци

альных пенсий установлены

следующие:



 инвалидам I группы (в

том числе инвалидам с дет

ства) – 271,46 рубля (110% от

БПМ);



 инвалидам с детства

II группы – 234,44 рубля

(95% от БПМ);



 инвалидам II группы,

детям в случае потери кор

мильца – 209,76 рубля (85%

от БПМ);



 инвалидам III группы –

185,09 (75% от БПМ);



 детям-инвалидам (до 18

лет при различной степени

утраты здоровья) – от 197,42

(80% от БПМ) до 271,46

рубля (110% от БПМ).



Также будут увеличены

размеры доплат к пенси

ям: для неработающих пен

сионеров 75 лет – до 46,27

рубля, а для тех, кто достиг

80 лет, – 61,70 рубля.



Станут выше некоторые

детские пособия в связи с

повышением БПМ. Так, на

пример, единовременное по

собие в связи с рождением

первого ребенка увеличится

до 2467,8 рубля. А при рожде

нии второго и последующих

станут выплачивать 3454,92

рубля.

Изменятся также раз

меры ряда других пособий.



Пенсионеры смогут ез

дить на электричках за

полцены. Ежегодно в пери

од сезонных сельскохозяй

ственных работ с 1 мая по

30 сентября граждане, до

стигшие общеустановлен

ного пенсионного возраста,

имеют право на скидку 50%

от стоимости проезда в по

ездах региональных линий

экономкласса.



Повышаются цены на не

которые сигареты. Об этом

говорится в информации о за

явленных плательщиками ак

цизов максимальных рознич

ных ценах на сигареты с филь

тром, размещенной на сайте

Министерства по налогам и

сборам Республики Беларусь.



Отменены месячные ли

миты на посылки из-за ру

бежа. Изменения коснут

ся месячных норм пересыл

ки товаров в международ

ных почтовых отправлениях

и доставки товаров перевоз

чиком физическим лицам в

размере 200 евро и 31 кг в

совокупности. При этом по-

прежнему будут действо

вать разовые нормы: стои

мость посылки не должна

превышать 22 евро, а ее вес

– 10 кг. Отменяются нормы

беспошлинного ввоза това

ров в сопровождаемом ба

гаже в размере 300 евро и

20 кг при въезде физического

лица в Республику Беларусь

наземным транспортом чаще

одного раза в три месяца.



Произойдет важное из

менение в оплате дорог

BelToll.

Так, пользователи смо

гут оценить новый функцио

нал, позволяющий в течение

двух часов с момента совер

шения нарушений вносить

по ним плату по разовому

тарифу, исключающую в по

следующем взимание платы

в увеличенном размере по

таким нарушениям. Можно

также подписаться на SMS-

уведомления о зафиксиро

ванных системой BelToll на

рушениях без взимания до

полнительной платы.

Трудоспособные граж

дане, не занятые в эконо

мике, будут оплачивать

по себестоимости услу

ги отопления и газоснаб

жения (при наличии инди

видуальных газовых отопи

тельных приборов). Изна

чально белорусские «туне

ядцы» должны были начать

платить 100% за коммунал

ку еще с 1 октября, но сроки

были перенесены.



Временно отменен за

прет на реализацию более

200 торговых наименова

ний лекарств в целях пре

дотвращения перебоев с по

ставками лекарственных

средств в аптеки, в том чис

ле ввиду перехода иностран

ных производителей на уда

ленную работу и невозмож

ностью представления ими

документов для регистра

ции цен.



По информации БелТА