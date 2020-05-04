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Социальные и трудовые пенсии в Беларуси повышаются
04.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Повышается бюджет прожиточного минимума. Величина достигнет 246,78 рубля: БПМ увеличится на 6,91 рубля, соразмерно показателю вырастут различные социальные выплаты. Новый размер БМП будет действовать до 1 августа.
Повышаются социальные и трудовые пенсии. Так, например, минимальный размер пенсии по возрасту без учета доплаты в 20% средней зарплаты составит 61,7 рубля.
Размеры других социальных пенсий установлены следующие:
инвалидам I группы (в том числе инвалидам с детства) – 271,46 рубля (110% от БПМ);
инвалидам с детства II группы – 234,44 рубля (95% от БПМ);
инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 209,76 рубля (85% от БПМ);
инвалидам III группы – 185,09 (75% от БПМ);
детям-инвалидам (до 18 лет при различной степени утраты здоровья) – от 197,42 (80% от БПМ) до 271,46 рубля (110% от БПМ).
Также будут увеличены размеры доплат к пенсиям: для неработающих пенсионеров 75 лет – до 46,27 рубля, а для тех, кто достиг 80 лет, – 61,70 рубля.
Станут выше некоторые детские пособия в связи с повышением БПМ. Так, например, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка увеличится до 2467,8 рубля. А при рождении второго и последующих станут выплачивать 3454,92 рубля. Изменятся также размеры ряда других пособий.
Пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены. Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.
Повышаются цены на некоторые сигареты. Об этом говорится в информации о заявленных плательщиками акцизов максимальных рознич
ных ценах на сигареты с фильтром, размещенной на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Отменены месячные лимиты на посылки из-за рубежа. Изменения коснутся месячных норм пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес – 10 кг. Отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Республику Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.
Произойдет важное изменение в оплате дорог BelToll. Так, пользователи смогут оценить новый функционал, позволяющий в течение двух часов с момента совершения нарушений вносить по ним плату по разовому тарифу, исключающую в последующем взимание платы в увеличенном размере по таким нарушениям. Можно также подписаться на SMS-уведомления о зафиксированных системой BelToll нарушениях без взимания дополнительной платы. Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать по себестоимости услуги отопления и газоснабжения (при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов). Изначально белорусские «тунеядцы» должны были начать платить 100% за коммуналку еще с 1 октября, но сроки были перенесены.
Временно отменен запрет на реализацию более 200 торговых наименований лекарств в целях предотвращения перебоев с поставками лекарственных средств в аптеки, в том числе ввиду перехода иностранных производителей на удаленную работу и невозможностью представления ими документов для регистрации цен.
По информации БелТА
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Повышается бюджет прожиточного минимума. Величина достигнет 246,78 рубля: БПМ увеличится на 6,91 рубля, соразмерно показателю вырастут различные социальные выплаты....
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