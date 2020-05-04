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Жертвы, которых могло бы не быть. За 4 месяца 2020 года в Кобринском районе утонуло 3 человека

04.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Кобринская районная организация ОСВОД сообщает, что за 4 месяца текущего года в Кобринском районе утонуло 3 человека.

Жертвы, которых могло бы не быть. За 4 месяца 2020 года в Кобринском районе утонуло 3 человека

Так, 3 марта в мелиоративном канале в а/г Дивин, утонул мужчина 1982 года рождения, который возвращался домой в темное время суток от друга будучи в состоянии алкогольного опьянения.

15 апреля при падении в колодец на собственном подворье утонул житель г.Кобрина, мужчина 1976 года рождения.

27 апреля этого года в реке Литовка у деревни Рыбна, было обнаружено тело женщины 1980 года рождения. По данному делу ведется следствие.

Кобринская районная организация ОСВОД в очередной раз призывает всех жителей Кобринщины не забывать о правилах поведения на воде в любое время года.

Впереди купальный сезон, ОСВОД призывает быть предельно бдительными при купании и нахождении вблизи водоемов.

Помните, что ваша жизнь в ваших руках.

Председеталь райорганизации ОСВОД Татьяна Лепихова

 
 
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Жертвы, которых могло бы не быть. За 4 месяца 2020 года в Кобринском районе утонуло 3 человека
 
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