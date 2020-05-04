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Названа причина ослабления иммунитета человека

04.05.2020 12:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа причина ослабления иммунитета человека

Неправильное употребление антибиотиков приводит к ухудшению иммунитета человека, рассказала врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева изданию «Известия».

По словам медика, ослабление иммунитета приводит к тому, что дети и взрослые начинают болеть чаще, а инфекции протекают сложнее. Организму трудно справиться с вирусом. Врач отметила, что антибиотики нужно использовать не для уничтожения вирусов, а для лечения бактериальных инфекций, которые проявляются при осложнении из-за вирусных заболеваний.

Доцент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко добавила, что неправильное употребление антибиотиков влияет на микрофлору организма, которая является одной из частей иммунной системы. «Чем неправильней мы принимаем антибиотики, тем более устойчива к ним флора», – сказала врач.

Врачи подчеркнули, что необходимо употреблять свежие овощи и фрукты, которые содержат вещества, необходимые для иммунитета человека. 

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Неправильное употребление антибиотиков приводит к ухудшению иммунитета человека, рассказала врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева изданию «Известия». По...
 
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