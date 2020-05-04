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Forbes обвинили Xiaomi в сборе данных пользователей. Компания все отрицает
Источник материала: Tut.by
Эксперт по кибербезопасности Габи Кирлиг (Gabi Cirlig) в материале для
Что говорят в Forbes
Кирлинг заявил, что Xiaomi собирает и передает на свои серверы в Сингапуре и России информацию о посещенных юзерами сайтах (независимо от режима инкогнито), просматриваемых элементах в новостной ленте оболочки MIUI, открытых папках и экранах вместе с данными о настройках смартфонов, а также соотносит все это с уникальными номерами идентификации конкретного устройства и версии Android.
По мнению эксперта, эти метаданные позволяют «легко определить реального человека за экраном аппарата». Кроме того, собранная информация якобы передается в практически незащищенном виде. Кирлигу, как сообщает Forbes, не понадобилось много времени, чтобы перехватить эти данные и преобразовать их в читаемый код. Такие «огрехи» обнаружили и на других смартфонах компании — например, Mi Mix 3, Mi 10 и Redmi K30.
Еще один эксперт по кибербезопасности, Эндрю Тирни, по просьбе Forbes проверил браузеры Mi Browser Pro и Mint Browser от Xiaomi — они доступны в свободном доступе в магазине приложений Google Play. По словам Тирни, они также собирают информацию о пользователях и передают ее производителю.
Что отвечают в Xiaomi
Издание
«В материале имеет место неверное понимание нашей позиции, связанной с принципами безопасности и защиты личных данных. Защищенность данных наших пользователей и безопасность использования интернета входят в число основных приоритетов для Xiaomi. Мы убеждены в том, что строго соблюдаем и выполняем все требования местных законов и правил, — говорят представители Xiaomi.
Кроме того, Xiaomi обещает выпустить обновление для Mi Browser, Mi Browser Pro и Mint Browser в Google Play. В настройках программ появится переключатель, позволяющий прекратить сбор «агрегированных» данных в режиме инкогнито.
В компании особо отметили, что приложения определяют две разновидности данных: анонимную статистику (системная информация, скорость отклика, производительность, отчеты об ошибках) и синхронизацию истории просмотров (если она активирована самим пользователем). В режиме инкогнито история просмотра не синхронизируется, добавляет Rozetked, но системная информация продолжает фиксироваться. Теперь позволяется предотвратить и это.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xiaomi:
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Xiaomi якобы собирает и передает на свои серверы в Сингапуре и России информацию о пользователях.
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