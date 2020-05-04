Источник материала: Виртуальный Брест

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





"В минувшие выходные в Беларуси наблюдалась довольно теплая, но неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов отмечались кратковременные дожди различной интенсивности, местами прогремели грозы. Температурный фон был на 1-4 градуса выше климатической нормы. В начале текущей недели влияние фронтальных разделов будет сохраняться, поэтому ожидается неустойчивая с дождями погода", - сказали в Белгидромете.





Во вторник, 5 мая, ночью по юго-востоку страны, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 13. Днем будет 14-20 градусов тепла.

В среду, 6 мая, очередная система атмосферных фронтов вызовет на большей части территории Беларуси дожди различной интенсивности. В дневные часы они ожидаются местами с грозами, в основном по западу страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 10-17 градусов тепла, местами - до плюс 19.





В четверг, 7 мая, фронтальные разделы будут медленно смещаться на восток, вслед за ними ожидается распространение более прохладных воздушных масс. Ночью на большей части территории страны, днем местами, преимущественно по юго-востоку, пройдут кратковременные дожди. В ночные часы сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха понизится и ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 11-18 градусов тепла.

В конце недели с ростом атмосферного давления осадков прогнозируется немного, однако продолжится поступление прохладных воздушных масс. В пятницу, 8 мая, будет преимущественно без осадков, только ночью по юго-востоку возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, при прояснениях - до минус 2. Днем будет 12-19 градусов тепла.