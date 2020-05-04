ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

04.05.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

"В минувшие выходные в Беларуси наблюдалась довольно теплая, но неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов отмечались кратковременные дожди различной интенсивности, местами прогремели грозы. Температурный фон был на 1-4 градуса выше климатической нормы. В начале текущей недели влияние фронтальных разделов будет сохраняться, поэтому ожидается неустойчивая с дождями погода", - сказали в Белгидромете.

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

Во вторник, 5 мая, ночью по юго-востоку страны, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 13. Днем будет 14-20 градусов тепла.

В среду, 6 мая, очередная система атмосферных фронтов вызовет на большей части территории Беларуси дожди различной интенсивности. В дневные часы они ожидаются местами с грозами, в основном по западу страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 10-17 градусов тепла, местами - до плюс 19.

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

В четверг, 7 мая, фронтальные разделы будут медленно смещаться на восток, вслед за ними ожидается распространение более прохладных воздушных масс. Ночью на большей части территории страны, днем местами, преимущественно по юго-востоку, пройдут кратковременные дожди. В ночные часы сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха понизится и ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем - 11-18 градусов тепла.

В конце недели с ростом атмосферного давления осадков прогнозируется немного, однако продолжится поступление прохладных воздушных масс. В пятницу, 8 мая, будет преимущественно без осадков, только ночью по юго-востоку возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, при прояснениях - до минус 2. Днем будет 12-19 градусов тепла.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Количество общественного транспорта в Минске сократилось на некоторых маршрутах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика