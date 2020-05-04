Количество общественного транспорта в Минске сократилось на некоторых маршрутах

Источник материала: ОНТ

Минске сократилось на некоторых маршрутах" class="one-news__figure-img">

В Минске общественный транспорт перешел на весенне-летний период работы. На некоторых маршрутах количество машин сократится, пишет БЕЛТА со ссылкой на ГП «Минсктранс».

Так, количество автобусов с 1 мая снизилось на маршрутах №125, 130, 18 по выходным дням.

Количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 9Д, 27, 159, троллейбусных № 5, 7, 9, 13, 41Д, 59, 77, трамвайных № 7, 11С сократилось по рабочим дням с 4 мая.

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