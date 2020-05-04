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«В последние годы мы сблизили наши страны» – Лукашенко провел с Додоном переговоры в формате видеоконференции

04.05.2020 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«В последние годы мы сблизили наши страны» – Лукашенко провел с Додоном переговоры в формате видеоконференции

Президенты Беларуси и Молдовы провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

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ФОТО: БЕЛТА 

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Президенты Беларуси и Молдовы провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА. ДОПОЛНЯЕТСЯ  ФОТО: БЕЛТА  Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram
 
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