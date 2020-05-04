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«В последние годы мы сблизили наши страны» – Лукашенко провел с Додоном переговоры в формате видеоконференции
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и Молдовы провели переговоры в формате видеоконференции,
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ФОТО: БЕЛТА
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«В последние годы мы сблизили наши страны» – Лукашенко провел с Додоном переговоры в формате видеоконференции
Президенты Беларуси и Молдовы провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА. ДОПОЛНЯЕТСЯ ФОТО: БЕЛТА Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram
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