МАРТ повысил тарифы на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси повышаются тарифы на тепловую энергию для организаций, которые эксплуатируют жилищный фонд и предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 апреля 2020 года №31, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .





Для них тариф на тепловую энергию повышен с Br17,77 до Br19,83 за 1 Гкал в части ее использования для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению). Это касается в том числе организаций застройщиков, товариществ собственников, а также организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома.

Тариф на тепловую энергию повышен с Br85,57 до Br88,7 за 1 Гкал для этих же организаций, оплачивающих ее по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг.

"Данные тарифы установлены для указанных организаций в целях компенсации им затрат по учету, расчету и начислению платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещениями и проведению претензионно-исковой работы, а также затрат на оплату услуг банков", - отметили в пресс-службе МАРТ.

Постановление не касается тарифов на тепловую энергию для населения и вступает в силу с 1 июня 2020 года.