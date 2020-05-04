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Хорошая новость: в Минске наконец можно оплатить проезд в автобусах телефоном. Плохая: не везде
Источник материала: KYKY>
Пассажиры минского общественного транспорта наконец могут платить за проезд через приложение на телефоне,
Приложение называется TIX, его внедряет «Беларусбанк». Система такая: нужно установить TIX на смартфон и привязать к нему банковскую карту, выпущенную любым банком (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ). Билет в реальном времени покупается прямо в приложении. Мингорисполком
Чтобы воспользоваться сервисом, следует дождаться конкретного автобуса – приложение распознает его номер. Затем юзер нажимает кнопку «оплатить» и получает QR-код. Его и отсканирует контролер, когда/если будет проверять оплату проезда.
TIX работает на русском, беларуском, английском и польском языках.
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Пассажиры минского общественного транспорта наконец могут платить за проезд через приложение на телефоне, пишет TUT.by. Один нюанс: пока технология только...
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