Хорошая новость: в Минске наконец можно оплатить проезд в автобусах телефоном. Плохая: не везде

Источник материала: KYKY

Пассажиры минского общественного транспорта наконец могут платить за проезд через приложение на телефоне, пишет TUT.by. Один нюанс: пока технология только запускается, и новая система оплаты работает лишь в автобусах двух маршрутов – №100 и №1.

Приложение называется TIX, его внедряет «Беларусбанк». Система такая: нужно установить TIX на смартфон и привязать к нему банковскую карту, выпущенную любым банком (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ). Билет в реальном времени покупается прямо в приложении. Мингорисполком уверяет , что сумму списывают за одну поездку.

Чтобы воспользоваться сервисом, следует дождаться конкретного автобуса – приложение распознает его номер. Затем юзер нажимает кнопку «оплатить» и получает QR-код. Его и отсканирует контролер, когда/если будет проверять оплату проезда.

TIX работает на русском, беларуском, английском и польском языках.