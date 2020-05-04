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Лукашенко: На парад никого не гоним, людей и так будет много

04.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня пообщался в модном формате с коллегой из Молдовы Игорем Додоном.



В формате видеоконференции сегодня прошли переговоры Александра Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Во время общения обсуждалось в том числе и празднование 75-летия Победы.

Что касается массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Александр Лукашенко рассказал, что они готовились давно, еще с конца прошлого года. Самое важное в их череде - это парад Победы. Но также на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где заложат капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.

"Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. 

Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - заявил Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко сегодня пообщался в модном формате с коллегой из Молдовы Игорем Додоном.
 
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