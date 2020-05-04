Лукашенко: На парад никого не гоним, людей и так будет много









В формате видеоконференции сегодня прошли переговоры Александра Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном.





Во время общения обсуждалось в том числе и празднование 75-летия Победы.





Что касается массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Александр Лукашенко рассказал, что они готовились давно, еще с конца прошлого года. Самое важное в их череде - это парад Победы. Но также на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске , где заложат капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.





"Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем.





Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - заявил Лукашенко.