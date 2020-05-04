Европейский центральный банк резко ухудшил прогнозы по ВВП и безработице для еврозоны

Источник материала: Ежедневник

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Согласно новому прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны сократится на 5,5% в текущем году, инфляция составит 0,4%.

Прогноз безработицы в еврозоне на текущий год повышен до 9,4% с ожидавшихся ранее 7,5%, сообщает Интерфакс .

Дальнейшие перспективы еврозоны, согласно уточненному прогнозу банка, выглядят следующим образом. В 2021 году ВВП еврозоны увеличится на 4,3% , в 2022 - на 1,7%, ожидают в ЕЦБ. Прогноз роста экономики еврозоны в долгосрочной перспективе оставлен на уровне 1,4%. Безработица в 2021 году вырастет до 8,9%, в 2022 году - до 8,4%. Прогноз безработицы в долгосрочной перспективе (на период до 2024 года) повышен до 7,7% с 7,3%. Инфляция в 2021 году составит 1,2%, в 2022 году - 1,4% . Прогноз ЕЦБ для инфляции на долгосрочную перспективу оставлен на уровне 1,7%.