Вороновские нотариусы 8 мая проведут бесплатные консультации

Источник материала: Вороновская газета





8 мая в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию населения, приуроченная ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в рамках которой можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов, в том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, купле-продаже, дарению недвижимости и совершению исполнительных надписей.