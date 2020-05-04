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Вороновские нотариусы 8 мая проведут бесплатные консультации
04.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
8 мая в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию населения, приуроченная ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в рамках которой можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов, в том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, купле-продаже, дарению недвижимости и совершению исполнительных надписей.
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8 мая в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию населения, приуроченная ко Дню Победы советского народа в...
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