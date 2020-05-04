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Как проводят перемены учащиеся ГУО «Денисковичского яслей-сада-средней школы»

04.05.2020 14:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Подвижные перемены и прогулки занимают особое место в распорядке школьного дня. Они дают хороший оздоровительный эффект, улучшают физическое развитие, повышают работоспособность учащихся. Проведение этих мероприятий требует тщательной подготовки учителей и воспитателей, проявления изобретательности и выдумки, наличие в учреждении  простейшего инвентаря, спортивных площадок и помещений, позволяющих организовать занятия физическими упражнениями и играми одновременно со всеми учениками школы.

С наступлением теплых весенних деньков актуально подвижные перемены, прогулки проводить на улице. Чтобы нахождение детей на свежем воздухе прошло с пользой и не заняло много времени на подготовку, в нашем учреждении создана «Дорожка здоровья».

Как проводят перемены учащиеся ГУО «Денисковичского яслей-сада-средней школы»

 «Дорожка здоровья» представляет собой комплекс развлекательно-развивающих рисунков на асфальте. Каждый рисунок имеет свое название и функцию, и направлен на развитие физических и интеллектуальных качеств учащегося.

Как проводят перемены учащиеся ГУО «Денисковичского яслей-сада-средней школы»
Как проводят перемены учащиеся ГУО «Денисковичского яслей-сада-средней школы»

Начинается «Дорожка здоровья» с изображения следов, по которым необходимо попрыгать в заданном направлении. Вторым этапом является «Ракета», которую необходимо преодолеть, изучив римские цифры. Следующий сегмент дорожки представлен цветочной поляной, по которой необходимо пробежать «змейкой». «Математический квадрат» предполагает изучение счета. Чтобы попрыгать на кочках и встретиться со сказочной лягушкой, необходимо преодолеть ломаную линию и лесенку. Сегмент «Волшебная спираль» предполагает изучение алфавита, а «Гусеница» научит самых маленьких воспитанников счету от 1 до 20. Двигаясь по «Улитке», ребята могут из слогов сложить слова, словосочетания, простые предложения. Разноцветные квадраты приводят участника к «Солнышку», что означает победу, финиш.

Как проводят перемены учащиеся ГУО «Денисковичского яслей-сада-средней школы»
Как проводят перемены учащиеся ГУО «Денисковичского яслей-сада-средней школы»

На подвижных переменах педагоги устраивают на «Дорожке здоровья» соревнования между учащимися. Воспитатели дошкольной группы знакомят воспитанников с буквами, цифрами, учат различать цвета, геометрические фигуры.       

Как показывает практика, систематическое использование на подвижных переменах  различных упражнений на «Дорожке здоровья» содействуют воспитанию у учащихся возможности разностороннего применения приобретаемых ими навыков движения, развитию наблюдательности, пространственных восприятий и в целом способствуют развитию подвижности.  На фоне таких игр происходит заметное улучшение общего эмоционального состояния каждого учащегося и воспитанника.

Заместитель директора по основной деятельности ГУО «Денисковичский ясли-сад – средняя школа»
Ирина Лаврентьева.


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Подвижные перемены и прогулки занимают особое место в распорядке школьного дня. Они дают хороший оздоровительный эффект, улучшают физическое развитие, повышают
 
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