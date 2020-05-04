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Пожар в Витебске
Источник материала: БTНарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - одна из возможных версий пожара в Витебске. Там горела квартира на первом этаже в доме по улице Чкалова. Когда на место приехали спасатели, дым уже распространился по жилищу. Хозяйка вместе с матерью быстро вышли на улицу еще до приезда сотрудников МЧС. Пламя оперативно удалось побороть, но след огонь оставил.
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Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - одна из возможных версий пожара в Витебске. Там горела квартира на первом этаже в доме по улице...
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