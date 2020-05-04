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Доллар и евро существенно подорожали 4 мая

04.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: vitvesti.by

По результатам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже установлены курсы валют.

Доллар подрос на 4 копейки - до 2,4544 рубля. Евро вырос почти на 6 копеек) до 2,6845 рубля.

Российский рубль подешевел почти на 7 копеек — до 3,2501 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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По результатам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже установлены курсы валют.
 
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