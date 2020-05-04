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Доллар и евро существенно подорожали 4 мая
04.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vitvesti.by
По результатам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже установлены курсы валют.
Доллар подрос на 4 копейки - до 2,4544 рубля. Евро вырос почти на 6 копеек) до 2,6845 рубля.Российский рубль подешевел почти на 7 копеек — до 3,2501 белорусского рубля за 100 российских.
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По результатам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже установлены курсы валют.
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