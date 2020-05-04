Источник материала: Ежедневник

фото: vitvesti.by

По результатам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже установлены курсы валют.

Доллар подрос на 4 копейки - до 2,4544 рубля. Евро вырос почти на 6 копеек) до 2,6845 рубля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар и евро существенно подорожали 4 мая По результатам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже установлены курсы валют.

Российский рубль подешевел почти на 7 копеек — до 3,2501 белорусского рубля за 100 российских.