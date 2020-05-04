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Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2022 год
04.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Чемпионат
Изначально мировой форум был запланирован на лето 2021 года. Новыми датами выбраны 13-29 мая 2022 года.
Отмечается, что принятое решение обеспечит наилучшие возможные условия для всех участников чемпионата. FINA надеется, что объявление этих дат даст некоторую ясность в планировании для всех заинтересованных сторон.
Кроме того, с 31 мая по 9 июня 2022 года на острове Кюсю (Япония) будет проходить чемпионат мира по водным видам спорта среди ветеранов.
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Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2022 год. Такое решение принято FINA после консультаций с федерацией плавания Японии, организаторами,...
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