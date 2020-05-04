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Более 2000 человек подали заявления в первый день регистрации на ЦТ

04.05.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 2000 абитуриентов подали заявления в первый день регистрации на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году впервые заявления принимаются по электронной почте.

Более 2000 человек подали заявления в первый день регистрации на ЦТ

Подать его можно на любом из государственных языков страны. Для удобства абитуриентов в каждом пункте регистрации работает горячая линия для информационной поддержки, как по вопросам регистрации, так и прохождения ЦТ. Раньше все эти вопросы решались в процессе беседы с абитуриентами, сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией – дистанционно.

Более 2000 человек подали заявления в первый день регистрации на ЦТ

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Новости Беларуси. Более 2000 абитуриентов подали заявления в первый день регистрации на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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