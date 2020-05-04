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Преподаватель кружка из Гродно употреблял наркотики с учениками. Ему грозит 8 лет тюрьмы и огромный штраф

04.05.2020 15:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Преподаватель кружка из Гродно употреблял наркотики с учениками. Ему грозит 8 лет тюрьмы и огромный штрафГродно употреблял наркотики с учениками. Ему грозит 8 лет тюрьмы и огромный штраф" class="one-news__figure-img">

Преподавтель кружка из Гродно склонял учеников к наркотикам. Его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима и дали штраф в размере 250 базовых величин. Сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гродненского областного суда.

Мужчина арендовал в центре города помещение, где организовал кружок по робототехнике, который пользовался большой популярностью. Оперативники выяснили, что, кроме обучения детей, мужчина с некоторыми несовершеннолетними 14-16 лет употреблял наркотики. 

Более того, дома и на рабочем месте у него обнаружили марихуану. Преподавателя задеражили во время курения наркотического вещества в помещении, где проводили занятия.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям УК: ч.3 ст.328, ч.2 ст.331, ч.1 ст.332 (незаконное хранение и приобретение наркотиков, в том числе с целью сбыта, а также склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетнего и предоставление помещений для потребления наркотических средств).

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Фото: indeed.spb.ru/ 

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Теги: Гродно
 
 
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Преподавтель кружка из Гродно склонял учеников к наркотикам. Его приговорили к восьми годам колонии усиленного режима и дали штраф в размере 250 базовых...
 
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