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Первые «сахарные» торги прошли на Белорусской универсальной товарной бирже
04.05.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: finance.rambler.ru
По результатам пилотной торговой сессии в Казахстан реализовано более 2 тыс. т свекловичного сахара на сумму порядка 560 тыс. долларов.
Как сообщил
Как отметили на бирже, сформирован перечень целевых рынков для реализации отечественного сахара, проведена работа по привлечению на торги потенциальных покупателей. В результате на БУТБ аккредитовался ряд компаний из региона Центральной Азии, которые и разместили в биржевой торговой системе заявки на покупку сахара.
На начальном этапе торговые сессии будут проходить по мере поступления заявок от продавцов и покупателей. Однако в перспективе рассматривается возможность проведения экспортных торгов сахаром на регулярной основе по заранее утвержденному графику.
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По результатам пилотной торговой сессии в Казахстан реализовано более 2 тыс. т свекловичного сахара на сумму порядка 560 тыс. долларов.
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