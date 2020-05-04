Первые «сахарные» торги прошли на Белорусской универсальной товарной бирже

Источник материала: Ежедневник

фото: finance.rambler.ru

По результатам пилотной торговой сессии в Казахстан реализовано более 2 тыс. т свекловичного сахара на сумму порядка 560 тыс. долларов.

Как сообщил Белта пресс-секретарь БУТБ Роман Янив, договоренность об организации торгов была достигнута между между БУТБ и концерном "Белгоспищепром" в феврале. С помощью биржевой площадки планируется расширить географию экспорта белорусского сахара и повысить эффективность продаж за счет конкуренции между иностранными покупателями.

Как отметили на бирже, сформирован перечень целевых рынков для реализации отечественного сахара, проведена работа по привлечению на торги потенциальных покупателей. В результате на БУТБ аккредитовался ряд компаний из региона Центральной Азии, которые и разместили в биржевой торговой системе заявки на покупку сахара.

На начальном этапе торговые сессии будут проходить по мере поступления заявок от продавцов и покупателей. Однако в перспективе рассматривается возможность проведения экспортных торгов сахаром на регулярной основе по заранее утвержденному графику.