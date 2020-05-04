В Кобринском районе антикризисного управляющего подозревают в незаконной продаже фур предприятия

Источник материала: Кобринский вестник

В Кобринском районе управляющий по делу о банкротстве незаконно продал фуры и полуприцепы ликвидируемого предприятия, сообщает БЕЛТА .





Пропажу транспортных средств, хранившихся на стоянке одной из частных фирм города, обнаружили сотрудники отдела принудительного исполнения. Три большегруза и два полуприцепа, которые по приговору суда обратили в доход государства, планировалось продать для погашения ущерба.

Под подозрением оказался 55-летний индивидуальный предприниматель, назначенный управляющим по делу о банкротстве. Свою причастность к пропаже тягачей и полуприцепов он отрицал.

Одну из машин правоохранители нашли в Гомельской области. Новый хозяин повесил на нее регистрационные знаки от другой фуры и использовал подложные документы. Мужчина пояснил, что приобрел большегруз за несколько тысяч белорусских рублей у жителя Брестской области, который, как выяснилось, оказался знакомым подозреваемого и выступал в незаконной сделке как посредник. Еще одна фура стояла разобранной в поле в Кобринском районе. Там же нашли и поврежденный полуприцеп.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение еще одного тягача и полуприцепа. Не исключено, что их могли разобрать на запчасти или перегнать за рубеж.

Подозреваемый арестован. По факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело.