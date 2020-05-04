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Страшно красивая: украинская модель напугала соцсети своей внешностью

04.05.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страшно красивая: украинская модель напугала соцсети своей внешностью

Украинская модель Алена Омович напугала своей внешностью иностранных пользователей соцсетей. Она показалась им страшно красивой.

Девушка ведет свою страницу в Instagram, где публикует фото того, как она изменилась, чтобы стать красавицей. Омович сделала несколько пластических операций, об этом она не раз рассказывала своим подписчикам.

Недавно пользователи сайта Reddit увидели модель и не смогли подобрать слов, написав в комментариях, что ее идеальная фигура выглядит слишком экстравагантно.

Кроме операций, она поддерживают форму правильным питанием и спортом.

В настоящее время Омович, которая попала в модельный бизнес в 15 лет, выпускает собственную линию нижнего белья и выступает моделью для своих изделий.

При этом если русскоязычные пользователи восхищаются красотой девушки, то иностранным – такие прелести непонятны. Некоторые написали, что это похоже на психическое заболевание.

«Инстаграм культивирует дисморфию тела. Они делают себе мультяшные пропорции и не понимают, как жутко и странно это выглядит. Им кажется, что это и есть красота», «Не могу представить, чтобы кто-то хотел так выглядеть», «Выглядит очень крипово», – поделились мнением пользователи.

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Украинская модель Алена Омович напугала своей внешностью иностранных пользователей соцсетей. Она показалась им страшно красивой. Девушка ведет свою страницу в...
 
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