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Дожди ожидаются. Какая погода будет в Кобрине на первой неделе мая

04.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Дожди ожидаются. Какая погода будет в Кобрине на первой неделе мая
Во вторник, 5 мая, обещают временную облачность и без осадков. Днем температура воздуха – +15..+17 0С, сообщает pogoda.by.

Среда, 6 мая, по прогнозам синоптиков ожидается самым дождливым днем недели. Осадки обещают в течение всего дня, к вечеру дождь только усилится. Температура воздуха прогреется всего до 13 градусов.

Дождливое утро четверга, 8 мая, сменится ясной погодой днем. Максимальная температура составит 14 градусов тепла.

В пятницу, 8 мая, синоптики обещают ясный день и без осадков. Температура – +12..+14 0С.

 
 
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Дожди ожидаются. Какая погода будет в Кобрине на первой неделе мая
 
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