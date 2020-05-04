Дожди ожидаются. Какая погода будет в Кобрине на первой неделе мая

Источник материала: Кобринский вестник



Во вторник, 5 мая, обещают временную облачность и без осадков. Днем температура воздуха – +15..+17 0С, сообщает pogoda.by .

Среда, 6 мая, по прогнозам синоптиков ожидается самым дождливым днем недели. Осадки обещают в течение всего дня, к вечеру дождь только усилится. Температура воздуха прогреется всего до 13 градусов.

Дождливое утро четверга, 8 мая, сменится ясной погодой днем. Максимальная температура составит 14 градусов тепла.

В пятницу, 8 мая, синоптики обещают ясный день и без осадков. Температура – +12..+14 0С.