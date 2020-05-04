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А вы знали? Беларусь продает сахар на экспорт в 2 раза дешевле, чем внутри страны

04.05.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вот как на нас зарабатывают.



Данные Белстата говорят о том, что в январе-феврале экспортные цены на сахар составляли $284/т или 68 копеек за килограмм. Цена сегодняшнего биржевого контракта с поставкой в Казахстан, как раз соответствует этому уровню.


Для сравнения: отпускные цены для внутреннего рынка, установленные МАРТ: 1,06–1,19 рубля (без НДС) за кг. То есть в 1,8 раза выше. Это значит, что потребители на внутреннем рынке, то есть мы с вами, субсидируют отечественную сахарную промышленность.
 
 
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