А вы знали? Беларусь продает сахар на экспорт в 2 раза дешевле, чем внутри страны









Данные Белстата говорят о том, что в январе-феврале экспортные цены на сахар составляли $284/т или 68 копеек за килограмм. Цена сегодняшнего биржевого контракта с поставкой в Казахстан, как раз соответствует этому уровню.









Для сравнения: отпускные цены для внутреннего рынка, установленные МАРТ: 1,06–1,19 рубля (без НДС) за кг. То есть в 1,8 раза выше. Это значит, что потребители на внутреннем рынке, то есть мы с вами, субсидируют отечественную сахарную промышленность.