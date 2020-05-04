Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. Она получила компенсацию как жертва репрессий

Источник материала: Ежедневник

фото: realukraine.net

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» задекларировала доход на сумму 5,5 млн долларов, полученную от американской компании. Тимошенко указала, что это компенсация ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в 2011–2014 годах.

В документах, которые подала Тимошенко, говорится, что деньги были перечислены ей от компании Reid Collins, Tsai LLP в виде компенсации ущерба, «причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов». Сумма была получена Тимошенко от США на стадии досудебного урегулирования, пишет РБК .



Reid Collins & Tsai LLP — юридическая компания США. В описании на сайте компании говорится, что она занимается сложными судебными разбирательствами на национальном и международном уровнях. Компания представляет интересы доверителей, иностранных государств, международных банков, физических лиц и компаний, зарегистрированных в США и за их пределами.



Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 2007 по 2010 год. В 2010–2011 годах против нее было возбуждено несколько уголовных дел, в частности ее подозревали в использовании средств, предназначенных на выплату пенсий населению, а также в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией. США считали, что в обвинениях против Тимошенко есть политический мотив.



Тимошенко признали виновной в превышении полномочий в 2011 году и приговорили к семи годам лишения свободы. Выйти на свободу она смогла в 2014 году, после отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича.





