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Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. Она получила компенсацию как жертва репрессий
04.05.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: realukraine.net
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» задекларировала доход на сумму 5,5 млн долларов, полученную от американской компании. Тимошенко указала, что это компенсация ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в 2011–2014 годах.
В документах, которые подала Тимошенко, говорится, что деньги были перечислены ей от компании Reid Collins, Tsai LLP в виде компенсации ущерба, «причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов». Сумма была получена Тимошенко от США на стадии досудебного урегулирования, пишет
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Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» задекларировала доход на сумму 5,5 млн долларов, полученную от американской компании. Тимошенко указала, что это...
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