Гражданам Литвы разрешили выезжать из страны

Источник материала: Вороновская газета





Граждане Литвы в связи с смягчением карантинных мер с 4 мая могут без ограничений выезжать из страны, сообщает газета «Литовский курьер» .

Карантин был введен в Литве с середины марта, из страны разрешалось выезжать только работающим или проживающим за границей литовским гражданам.

Россия и Польша в настоящее время не впускают иностранцев, а Беларусь и Латвия разрешают въезд.

Пограничники обращают внимание, что в связи с действующими правилами те, кто направляется в Беларусь, смогут вернуться только через Польшу или Латвию.

Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, должны будут в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Прибытие иностранцев в Литву по-прежнему запрещено. Исключения применяются лишь в отношении перевозчиков, дипломатов, военных.

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