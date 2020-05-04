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ДИН МВД: освобождено более 2,5 тысячи осужденных

04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Учреждениями Департамента исполнения наказаний МВД завершено исполнение Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

ДИН МВД: освобождено более 2,5 тысячи осужденных

Как сообщила начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая, по предварительным данным амнистия коснулась около 9 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

В ходе реализации Закона из мест лишения свободы освобождено более 2,5 тыс. осужденных, в том числе относящихся к льготной категории (несовершеннолетние, одинокие мужчины и женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, а также лица, имеющие определенные заболевания). 
Сокращен срок наказания на 1 год более чем 4,5 тыс. осужденных. Около 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на 2 года.

Амнистированными осужденными возмещен ущерб потерпевшим на сумму почти в 5 миллионов белорусских рублей.
Исполнение Закона проходило в тесном взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения, с местными исполнительными и распорядительными органами.

В ДИН МВД отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а освобождение осужденных не повлекло ухудшения криминогенной обстановки.

 
 
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  Учреждениями Департамента исполнения наказаний МВД завершено исполнение Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от...
 
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