ДИН МВД: освобождено более 2,5 тысячи осужденных

Источник материала: Виртуальный Брест

Учреждениями Департамента исполнения наказаний МВД завершено исполнение Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».





Как сообщила начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая, по предварительным данным амнистия коснулась около 9 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

В ходе реализации Закона из мест лишения свободы освобождено более 2,5 тыс. осужденных, в том числе относящихся к льготной категории (несовершеннолетние, одинокие мужчины и женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, а также лица, имеющие определенные заболевания).

Сокращен срок наказания на 1 год более чем 4,5 тыс. осужденных. Около 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на 2 года.

Амнистированными осужденными возмещен ущерб потерпевшим на сумму почти в 5 миллионов белорусских рублей.

Исполнение Закона проходило в тесном взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения, с местными исполнительными и распорядительными органами.

В ДИН МВД отметили, что амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а освобождение осужденных не повлекло ухудшения криминогенной обстановки.