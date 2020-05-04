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В Беларуси экстремизм нашли в 10 мемах. Проверьте, не делились ли вы такими

04.05.2020 17:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Еврорадио» заметило, что в списке материалов, которые в Беларуси считаются экстремистскими, пополнение. Туда вошли десять мемов, а также паблики из «ВКонтакте», где эти картинки постили. 

Экстремистскими сочли такие сообщества, как «Против системы», «Отходы общества», «Белый фронт», «Героическая молодежь», «Кровь Севера», «Мизантроп», «World of History» и «контур гуся». Администратор последнего заявил, что о найденном в его паблике экстремизме ничего не слышал и считает такое решение власти «возмутительным и абсурдным».

Как вы понимаете, мемы Министерство информации не показывает. Никому в принципе не стоит с ними взаимодействовать: ни репостить, ни лайкать, чтобы не привлекаться к ответственности. Мемы остается только читать:

1. «Изображены четыре картинки по мотивам комиксов издательства «Marvel Comics» о Человеке-факеле (супергерое). На первой картинке изображен человек европеоидной расы и надписью «Кто ты?» На второй картинке изображен человек негроидной расы и надписью «Я – Человек-факел!» На третьей картинке изображен горящий человек негроидной расы. На четвертой картинке изображены люди в балахонах Ку-клус-клан.

2. На фоне рекламного баннера фильма «Востание планеты обезьян» сфотографированы двое мужчин кавказской внешности с сопровождающим текстом «Обезьяны. Ну как живые!»

3. Изображены девушка, а рядом с ней обезьяна. Внизу размещена надпись: «Поругались с Ахмедом».

4. Изображены два ряда схематических человечков. Также находятся записи: «Можете найти негра на этой картинке?», «Нет. Ведь он такой же человек, как ты и я», «Шучу, шучу! Он в тюрьме».

5. Изображены женщины цыганской народности, которые скитаются с детьми, гадают, просят милостыню. Внизу размещен баннер из кинофильма «Фантастические твари и где они обитают».

6. Изображена открытая духовка печи, рядом с которой, как приманка, лежат доллары. Сделаны пояснительные надписи: «Ловим еврея» и «Понравилось Адольфу Гитлеру».

7. Изображен акт насилия иммигрантами европейской девушки. За девушку хочет вступиться европейский мужчина, но того останавливает полицейский со словами «Расист!» Сделаны пояснительные надписи «Европа сейчас» и «Толерантность».

8. На фоне изображения Москвы сделана надпись «Настоящие москвичи могут различить до 1000 оттенков хачей».

9. Изображена карикатура следующего содержания – вооруженная группа евреев проводит обстрел зданий, а рядом стоит улыбающийся полицейский, глаза которому сзади закрывает еврей. Сделана пояснительная надпись: «Игра в жмурки по-нью-йоркски».

10. На фоне изображения человека негроидной расы сделаны надписи: «Работник зоопарка арестован за попытку изнасилования гориллы» и «Фото работника есть?»

 
 
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«Еврорадио» заметило, что в списке материалов, которые в Беларуси считаются экстремистскими, пополнение. Туда вошли десять мемов, а также паблики из «ВКонтакте»,...
 
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