Кейт Миддлтон в обычной трикотажной кофточке восхитила поклонников во время виртуального визита в родильное отделение

Источник материала: ОНТ

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон привела в восторг своих поклонников новым образом. Герцогиня Кембриджская совершила виртуальный визит в родильное отделение и пообщалась с британками, которые только что стали матерями.

Миддлтон для своего видеозвонка сменила два образа. Сначала она появилась перед публикой в в скромном трикотажном бело-голубом джемпере Tabitha Simmons стоимостью около $300. Этот простой и стильный наряд привел в восторг поклонников герцогини, которые поспешили оставить в соцсетях восхищенные комментарии.

«Герцогиня Кейт такая теплая и милая», «Она лучшая», «Она такая чудесная!», «Герцогиня Кембриджская такая милая», – написали пользователи в Instagram-аккаунте королевской семьи.

Во время второго эфира супруга принца Уильяма появилась в романтичном платье с запахом пыльно-голубого оттенка в мелкий белый цветок бренда Boden. Пользователи отметили, что и в этом платье Миддлтон прелестна.

Герцогиня пообщалась с молодыми матерями, чтобы поднять им настроение в сложное время пандемии и взбодрить их, настроив на оптимистичный лад. Ранее она два дня стажировалась в родильном отделении, чтобы понять, как нужно общаться с пациентами.

Общение Миддлтон с медиками и молодыми мамами длилось около двух часов, пациентки признались, что разговор стал для них приятным сюрпризом.

Представительница королевской семьи отметила, что в период пандемии чрезвычайно важно, чтобы молодые мамы думали о своем психологическом состоянии и психическом здоровье. Конечно же, в этом им очень помогают врачи.

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