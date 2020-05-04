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В «Тростенец» доставили капсулу с землей с мест захоронений солдат каждого района столицы
Источник материала: ОНТ
К завершению близится международная акция «Во славу общей Победы!». Еще в 2019 году о новой инициативе объявил наш Президент.
Чтобы увековечить память солдат, погибших в годы войны, волонтеры из 118 районов страны, а также из других государств, прошли маршрутами ожесточенных сражений и собрали землю с воинских захоронений и братских могил в капсулы. И вот сегодня одну из последних передали в крипту Всехсвятского Храма-памятника.
Церемония прошла перед «Вратами памяти» в мемориальном комплексе «Тростенец». Сюда доставили землю, пропитанную кровью бойцов, с мест захоронений каждого района столицы. В капсулу её собирали буквально по крупицам. Этот символ Победы в крипту отправили по воздуху.
В мемориальные ниши крипты Храма-памятника эту капсулу, как и все остальные из Беларуси и привезённые из ближнего и дальнего зарубежья, поместят в канун Дня Победы. А вскоре появится и электронный архив с информацией по каждой капсуле.
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К завершению близится международная акция «Во славу общей Победы!». Еще в 2019 году о новой инициативе объявил наш Президент. Чтобы увековечить память солдат,...
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