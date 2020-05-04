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В стране стартовала эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним каждого»
Источник материала: ОНТ
Сегодня в стране началась большая эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним каждого». Присоединиться к ней могут все желающие. Поблагодарить героев за 75 мирных лет можно в любое время в своём городе или деревне, возложив цветы к местам воинской славы.
В столице одними из первых в акции поучаствовали представители мира культуры. Актёры и певцы во главе с министром встретились у стелы «Минск – город-герой». И, в первую очередь, каждый вспоминал свою личную историю, ведь в Беларуси нет семей, которых бы не коснулась Великая Отечественная война.
Эстафету памяти в Минске продолжил Государственный комитет по имуществу Беларуси. В знак благодарности и уважения тем, кто не вернулся с поля боя, сотрудники ведомства возложили цветы и почтили минутой молчания воинов Красной армии.
Почтить память героев можно было и из дома. Сотрудники комитета нанесли на публичную кадастровую карту более 3000 памятников Великой Отечественной войны. Наводя на объект в любом уголке страны, можно изучить подробную информацию о захоронении или символическом месте памяти, а также узнать историю, связанную с этим местом.
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Сегодня в стране началась большая эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним каждого». Присоединиться к ней могут все желающие. Поблагодарить героев за 75 мирных лет...
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