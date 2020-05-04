Ливни, грозы, порывистый ветер и до +17°C: прогноз погоды на 5 мая

Источник материала: ОНТ

Начало мая действительно выдалось теплым – до четырех градусов выше нормы. Но при этом – неустойчивым. Прогремели первые майские грозы. Такая погода с грозовыми дождями сохранится в первой половине недели, а вот во второй – немного похолодает.

В Беларусь поступают воздушные массы с юга и юго-запада, которые несут с собой тепло и влагу Черного и Средиземного морей. Не обойдется без ливней и гроз, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

Во вторник, 5 мая, – облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Влажность от 40% на западе до 90% на юго-востоке. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет падать.

К восьми утра температура воздуха от +8°C по западу до +14°C по юго-востоку. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного прохладнее. В середине дня воздух прогреется до +15 в центральных регионах, а на западе и юго-востоке – до +17°C, при прояснениях ещё теплее. К вечеру температура немного понизится, и составит от +12°C до +15°C.

В среду – очередная система атмосферных фронтов с юго-запада принесет дожди, днем с грозами, по западу страны прогнозируется сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью – +4°C…+11°C. В разгар дня +10°C…+17°C, при прояснениях до +19°C. С четверга начнут распространяться более прохладные воздушные масса. Ветер будет северо-западный. С ростом атмосферного давления погода стабилизируется, осадков будет немного, однако заметно похолодает, особенно это будет чувствоваться ночью и в утренние часы. Возможны даже заморозки. Температура воздуха вернется к норме.

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