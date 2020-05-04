Врачи назвали самые вредные привычки людей во время самоизоляции

Источник материала: Полымя

Самые главные ошибки, которые совершают люди во время самоизоляции, назвали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев в интервью «Вечерней Москве».





Александра Кириленко, врач-диетолог: «У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы. И едят они не просто какие-нибудь пельмени или колбасы. Люди заказывают пиццу, фастфуд, напитки газированные. Все это затем заедается сладостями и запивается большим количеством кофе».

Александра Кириленко утверждает, что это путь к ожирению, появлению сахарного диабета и возникновению заболеваний сердца. Также при этом ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза и деменции. Из пагубных привычек наравне с перееданием врач отметила злоупотребление к спиртному.

Врач-иммунолог Анатолий Устющев из ошибок на самоизоляции назвал долгое сидение за компьютером:

– Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, неплохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ.

Малоподвижный образ жизни способен увеличить риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. Специалист призвал пять раз в неделю вне зависимости от возраста выполнять различные физические нагрузки.

Источник: ont.by