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Врачи назвали самые вредные привычки людей во время самоизоляции

05.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Самые главные ошибки, которые совершают люди во время самоизоляции, назвали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев в интервью «Вечерней Москве».

Врачи назвали самые вредные привычки людей во время самоизоляции

Александра Кириленко, врач-диетолог: «У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы. И едят они не просто какие-нибудь пельмени или колбасы. Люди заказывают пиццу, фастфуд, напитки газированные. Все это затем заедается сладостями и запивается большим количеством кофе».

Александра Кириленко утверждает, что это путь к ожирению, появлению сахарного диабета и возникновению заболеваний сердца. Также при этом ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза и деменции. Из пагубных привычек наравне с перееданием врач отметила злоупотребление к спиртному.

Врач-иммунолог Анатолий Устющев из ошибок на самоизоляции назвал долгое сидение за компьютером:

– Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, неплохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ.

Малоподвижный образ жизни способен увеличить риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. Специалист призвал пять раз в неделю вне зависимости от возраста выполнять различные физические нагрузки.

Источник: ont.by

 
 
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Самые главные ошибки, которые совершают люди во время самоизоляции, назвали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев в интервью «Вечерней
 
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