Американская Bollinger адаптировала электрическое шасси для коммерческого транспорта

Источник материала: Tut.by

Компания Роберта Боллинджера, готовящая к выходу на рынок брутального вида вездеход B1 и пикап B2, объявило о грядущем расширении своего модельного семейства. Речь идет о B2 Chassis Cab — новом варианте электрической «тележки» пикапа B2, но без грузовой платформы.





B2 Chassis Cab, на которое можно устанавливать разные кузовные надстройки (в том числе и жилой модуль для кемпера), будет предлагаться с двух- или четырехдверной кабиной. Регулируется и величина колесной базы, хотя пока речь идет о двух доступных вариантах — 3 м и 3,53 м.









В Bollinger говорят о том, что B2 Chassis Cab полностью настраиваемая платформа для различных сфер применения, но в первую очередь она должна заинтересовать городские муниципалитеты, аварийно-спасательные службы и строительные организации. Новая «тележка» отвечает требованиям так называемого «третьего класса» (в США это грузовики полной массой от 4,53 до 6,35 тонны) и рассчитана на максимальную грузоподъемность до 2267 кг.





Комплектация B2 Chassis Cab также включает независимые гидропневматические подвески, два электродвигателя (спереди и сзади) и тяговую батарею емкостью 120 кВтч. Прочие параметры своего шасси для коммерческого использования Bollinger озвучит ближе к моменту начала продаж B2 Chassis Cab — они должны начаться в конце следующего года.