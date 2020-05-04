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Стало известно, почему в домах белорусов не отключают отопление

04.05.2020 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, почему в домах белорусов не отключают отопление

Вопрос о завершении отопительного сезона в Минске и принятие соответствующего решения столичные власти рассчитывают рассмотреть на текущей неделе. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

У многих жителей Минска до сих пор не отключили отопление. И это связано с эпидемиологической ситуацией, объяснил Дорохович. Он отметил, что затянувшийся отопительный сезон – это мера профилактики, чтобы предупредить рост количества простудных заболеваний.

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Теги: Минск
 
 
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Вопрос о завершении отопительного сезона в Минске и принятие соответствующего решения столичные власти рассчитывают рассмотреть на текущей неделе. Об...
 
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