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Стало известно, почему в домах белорусов не отключают отопление
Источник материала: ОНТ
Вопрос о завершении отопительного сезона в Минске и принятие соответствующего решения столичные власти рассчитывают рассмотреть на текущей неделе. Об этом
У многих жителей Минска до сих пор не отключили отопление. И это связано с эпидемиологической ситуацией, объяснил Дорохович. Он отметил, что затянувшийся отопительный сезон – это мера профилактики, чтобы предупредить рост количества простудных заболеваний.
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Вопрос о завершении отопительного сезона в Минске и принятие соответствующего решения столичные власти рассчитывают рассмотреть на текущей неделе. Об...
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