ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Психотерапевт рассказал о главном средстве против "карантинной депрессии"

04.05.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: islam-today.ru

Изолированные в своих квартирах люди рискуют столкнуться с депрессией. Каковы ее признаки и как ее избежать?

В условиях длительной самоизоляции велик риск развития депрессии. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, как вовремя распознать и «нейтрализовать» ее, пишут «Известия».

Главный симптом  - раздражительность, или, как ее называют врачи - гиперестезия, повышенная чувствительность нервной системы. «Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — поясняет специалист.

Пропавшие интересы – в том числе к тому, что раньше нравилось, - еще один серьезный симптом. Пропадает даже желание есть. Людям в депрессии мясо и трава кажутся одинаково невкусными.

Третий симптом – исчезновение сексуальных потребностей.

А вот рецепт против «карантинной депрессией» прост – нужно постараться создать личное пространтство, даже если вы живете в большой семье. Нужно уметь найти время побыть с собой наедине.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изолированные в своих квартирах люди рискуют столкнуться с депрессией. Каковы ее признаки и как ее избежать?
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, почему в домах белорусов не отключают отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика