Источник материала: Ежедневник

фото: islam-today.ru

Изолированные в своих квартирах люди рискуют столкнуться с депрессией. Каковы ее признаки и как ее избежать?

В условиях длительной самоизоляции велик риск развития депрессии. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, как вовремя распознать и «нейтрализовать» ее, пишут «Известия» .

Главный симптом - раздражительность, или, как ее называют врачи - гиперестезия, повышенная чувствительность нервной системы. «Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — поясняет специалист.

Пропавшие интересы – в том числе к тому, что раньше нравилось, - еще один серьезный симптом. Пропадает даже желание есть. Людям в депрессии мясо и трава кажутся одинаково невкусными.

Третий симптом – исчезновение сексуальных потребностей.

А вот рецепт против «карантинной депрессией» прост – нужно постараться создать личное пространтство, даже если вы живете в большой семье. Нужно уметь найти время побыть с собой наедине.