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Новости экономики за 04.05.2020

04.05.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда ветераны смогут звонить по межгороду бесплатно? Какой продукт впервые был выставлен на экспортные торги Белорусской универсальной товарной биржи, а также когда и насколько увеличились цены на скупаемые драгоценные металлы? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА БУТБ УСПЕШНО ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ САХАРОМ НА ЭКСПОРТ

Белорусская универсальная товарная биржа продолжает расширять ассортимент. В понедельник успешно прошли первые экспортные торги сахаром. По результатам пилотной торговой сессии в Казахстан продано более 2 000 тонн продукта на сумму около 1,5 миллиона рублей. Чтобы это стало возможным, была проделана большая работа по изучению целевых рынков и привлечению потенциальных покупателей. В результате на бирже аккредитовался целый ряд компаний из Средней Азии.

Новости экономики за 04.05.2020

Пока торговые сессии будут проходить по мере поступления заявок от продавцов и покупателей. Но в перспективе рассматривается возможность проведения экспортных торгов сахаром на регулярной основе по заранее утвержденному графику. Таким образом с помощью биржевой площадки будет расширена география экспорта и повышена эффективность продаж за счет конкуренции между иностранными покупателями.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Когда ветераны смогут звонить по межгороду бесплатно? Какой продукт впервые был выставлен на экспортные торги Белорусской универсальной...
 
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