СМИ: Саакашвили получит должность в Украине, но не в правительстве









НВ сообщили источники, уточнив, что политик будет заниматься реформами и взаимодействовать с правительством. Об этомсообщили источники, уточнив, что политик будет заниматься реформами и взаимодействовать с правительством.





В конце апреля стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, которой на данный момент нет в правительстве.





Политик сообщал, что намерен заниматься налаживанием сотрудничества с Международным валютным фондом и помощью малому и среднему бизнесу.





Саакашвили на должность вице-премьера должна была назначить Верховная Рада. Он провел встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также фракциями Слуга народа и Голос.









По данным источников НВ, в парламенте нет достаточно голосов для назначения Саакашвили. Соответствующее постановление даже не было зарегистрировано в Раде.





Грузия резко раскритиковала возможное назначение Саакашвили в правительство Украины, не исключив возможность отзыва посла из Киева. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что это вызывает дефицит доверия между странами.