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СМИ: Саакашвили получит должность в Украине, но не в правительстве
Источник материала: Партизан
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Украины Михеил Саакашвили получит должность, но не в правительстве Украины.
Об этом
В конце апреля стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, которой на данный момент нет в правительстве.
Политик сообщал, что намерен заниматься налаживанием сотрудничества с Международным валютным фондом и помощью малому и среднему бизнесу.
Саакашвили на должность вице-премьера должна была назначить Верховная Рада. Он провел встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также фракциями Слуга народа и Голос.
По данным источников НВ, в парламенте нет достаточно голосов для назначения Саакашвили. Соответствующее постановление даже не было зарегистрировано в Раде.
Грузия резко раскритиковала возможное назначение Саакашвили в правительство Украины, не исключив возможность отзыва посла из Киева. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что это вызывает дефицит доверия между странами.
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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Украины Михеил Саакашвили получит должность, но не в правительстве Украины.
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