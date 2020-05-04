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Автор хитов группы «Ласковый май» композитор Владимир Бойко скончался в Воронеже

04.05.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автор хитов группы «Ласковый май» композитор Владимир Бойко скончался в Воронеже

Автор хитов группы «Ласковый май» композитор Владимир Бойкоушел из жизни 3 мая в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на экс-солистку группы Наталью Грозовскую.

По данным источника, композитор скончался в результате продолжительной болезни в возрасте 60 лет.  

О кончине Бойко сообщил также продюсер коллектива Андрей Разин на своей странице в Instagram.

Он отметил, что Бойко принимал участие в создании многих хитов группы, добавив, что коллеги музыканта соболезнуют его родным и близким.

Недавно сообщалось, что поэтесса группы «Ласковый май» Алла Гольцева скончалась в Москве.

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Автор хитов группы «Ласковый май» композитор Владимир Бойкоушел из жизни 3 мая в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на экс-солистку группы Наталью Грозовскую. По...
 
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