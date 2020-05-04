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France Football составила рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов

04.05.2020 17:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

France Football составила рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов

Известное издание France Football составило рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов.

Лучшим признан удар бывшего полузащитника мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Француз забил в финале Лиги чемпионов «Байеру» в 2002 году. Также в десятку лучших вошли голы Мауро Брессана за «Фиорентину», Криштиану Роналду и Гарета Бейла – за «Реал», Рональдиньо – за «Барселону».

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Известное издание France Football составило рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов. Лучшим признан удар бывшего полузащитника мадридского «Реала»...
 
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