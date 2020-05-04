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Артур Зельский: Этот хатынский набат щемит сердце
04.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Весной 1943 года немецкий карательный отряд уничтожил белорусскую деревню Хатынь. Заживо были сожжены 149 человек – старики, женщины, дети. В эксклюзивном интервью программе
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Как Хатынь стала символом трагедии белорусского народа, в программе «Евразия. Дословно» рассказывает директор мемориального комплекса «Хатынь».
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