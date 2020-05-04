Артур Зельский: Этот хатынский набат щемит сердце

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Весной 1943 года немецкий карательный отряд уничтожил белорусскую деревню Хатынь. Заживо были сожжены 149 человек – старики, женщины, дети. В эксклюзивном интервью программе «Евразия. Дословно» директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский рассказал об ужасах хатынской трагедии, о том, как сохранить память о тех страшных днях и почему тема войны занимает в его жизни особое место.