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Артур Зельский: Этот хатынский набат щемит сердце

04.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Весной 1943 года немецкий карательный отряд уничтожил белорусскую деревню Хатынь. Заживо были сожжены 149 человек – старики, женщины, дети. В эксклюзивном интервью программе «Евразия. Дословно» директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский рассказал об ужасах хатынской трагедии, о том, как сохранить память о тех страшных днях и почему тема войны занимает в его жизни особое место.



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Как Хатынь стала символом трагедии белорусского народа, в программе «Евразия. Дословно» рассказывает директор мемориального комплекса «Хатынь».
 
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