Как избежать удара молнии и почему ель в грозу опаснее березки. МЧС сняло познавательный ролик

Гроза – это очень опасно. Температура молнии доходит до 300 тыс. градусов. И ее прямое попадание смертельно. При этом физика молнии такова, что она бьет в самый высокий объект. Это значит, что если, например, гроза застала вас в поле, то именно вы и являетесь таким объектом. Потому следует как можно быстрее добраться до леса или населенного пункта. При этом любые «высотки» на своем пути, вроде стога сена, одиноко стоящих деревьев и т.д. нужно обходить подальше. И еще в МЧС говорят, что в такой ситуации лучше вымокнуть, чем воспользоваться зонтиком – он может притянуть молнию. Нельзя также жечь костер или, находясь дома, топить печь – молния может пойти на дым.





Если гроза застала в городе, следует держаться подальше от металлических оград, громоотводов, других металлических объектов. Ни в коем случае не бегите в грозу снимать сохнущее на улице белье – оно проводит электричество. По той же причине не следует пользоваться мотоциклом или велосипедом – к ним нельзя подходить ближе чем на 30 метров.





Находясь в грозу дома, следует закрыть дымоходы, окна и двери, отключить от розеток все электроприборы, а штекер антенны от телевизора.





Если вы в лесу, знайте: молния там никогда не бьет в землю. Чем выше дерево, тем больше шансов, что она ударит именно в него. При этом самыми опасными являются дуб, тополь и ель.