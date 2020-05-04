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Отопление в Беларуси не отключают для дополнительной профилактики простуд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решение о завершении отопительного сезона в Минске планируют принять на этой неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Отключать отопление в столице не спешат принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию. Теплые трубы в квартирах – дополнительная профилактика простуд.
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Новости Беларуси. Решение о завершении отопительного сезона в Минске планируют принять на этой неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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