Отопление в Беларуси не отключают для дополнительной профилактики простуд

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Решение о завершении отопительного сезона в Минске планируют принять на этой неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Отключать отопление в столице не спешат принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию. Теплые трубы в квартирах – дополнительная профилактика простуд.