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Отопление в Беларуси не отключают для дополнительной профилактики простуд

04.05.2020 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Решение о завершении отопительного сезона в Минске планируют принять на этой неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отопление в Беларуси не отключают для дополнительной профилактики простуд

Отключать отопление в столице не спешат принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию. Теплые трубы в квартирах – дополнительная профилактика простуд.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Решение о завершении отопительного сезона в Минске планируют принять на этой неделе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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