Общественный транспорт Минска переходит на летний график. Что изменится

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общественный транспорт столицы перешел на весенне-летний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На ряде маршрутов уменьшили количество подвижного состава. Так, автобусы № 125, 130, и 18 в выходные станут курсировать реже.





Кроме того, уменьшено количество подвижного состава на трех автобусных, семи троллейбусных и двух трамвайных маршрутах в будни.