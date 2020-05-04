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Общественный транспорт Минска переходит на летний график. Что изменится
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общественный транспорт столицы перешел на весенне-летний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На ряде маршрутов уменьшили количество подвижного состава. Так, автобусы № 125, 130, и 18 в выходные станут курсировать реже.
Кроме того, уменьшено количество подвижного состава на трех автобусных, семи троллейбусных и двух трамвайных маршрутах в будни.
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Новости Беларуси. Общественный транспорт столицы перешел на весенне-летний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На ряде маршрутов...
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