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Общественный транспорт Минска переходит на летний график. Что изменится

04.05.2020 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общественный транспорт столицы перешел на весенне-летний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На ряде маршрутов уменьшили количество подвижного состава. Так, автобусы № 125, 130, и 18 в выходные станут курсировать реже.

Общественный транспорт Минска переходит на летний график. Что изменится

Кроме того, уменьшено количество подвижного состава на трех автобусных, семи троллейбусных и двух трамвайных маршрутах в будни.

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Новости Беларуси. Общественный транспорт столицы перешел на весенне-летний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На ряде маршрутов...
 
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