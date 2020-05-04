Белгидромет: к концу недели в Беларуси похолодает

Так, во вторник, 5 мая, ночью по юго-востоку страны, а днем по всей ее территории пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Температура воздуха днем составит +14… +20 °C, ночью же столбик термометра покажет +4… +10 °C, а по юго-востоку Беларуси — до +13 °C.





В среду, 6 мая, система атмосферных фронтов вызовет дожди различной интенсивности с грозами по всей территории республики. При этом по западу страны ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха днем составит +10… +17 °C, местами до +19 °C, а в ночное время суток — +4… +11 °C.









В четверг, 7 мая, в Беларусь начнут поступать прохладные воздушные массы. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ожидается сильный порывистый ветер. Днем также ожидаются осадки, преимущественно по юго-востоку республики. В течение дня воздух прогреется до +11… +18 °C. Температура ночью составит +2… +9 °C.





К концу недели вырастет атмосферное давление и снизится количество осадков, однако прохладные воздушные массы продолжат регулировать погоду в стране. В пятницу, 8 мая, кратковременные дожди пройдут лишь по юго-востоку. Днем будет +12… +19 °C, ночью — 0… +7 °C, при прояснениях столбик термометра опустится до -2 °C.